（台北中央社）北部・桃園市の中央大学は22日、日本の中央大学、韓国の中央大学校との3校で中央3大学連合協定「Triple-C Collaboration」を結んだと発表した。学生交流や教員の研究協力を推進し、高等教育の国際協力の新たなモデルを築くとしている。報道資料によれば、3校はそれぞれ、従来から協定校などの関係にあった。同じ校名の縁から連合協定の構想が生まれ、昨年10月には3校が実現に向けて動くことで合意していた。今月19日