25日から大阪府の泉ヶ丘カントリークラブでパナソニックオープンチャンピオンシップが開催される。奮起を期待したいのが、先週のANAオープンで今季初の予選落ちを喫した堀川未来夢。2021年大会では3位に入っているが、今回のANAオープンではショットが不調だった。初日はフェアウェイキープ率が34位タイで、パーオン率が117位タイ。2日目はフェアウェイキープ率が63位タイで、パー