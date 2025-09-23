【その他の画像・動画等を元記事で観る】 timelesz・橋本将生演じる大学生のの主人公が、殺人犯かもしれない推しのアイドルを守るために墜ちていく、10月3日放送スタートのラブサスペンスドラマ『ひと夏の共犯者』。その主題歌がtimelesz「Limited Nights」に決定した。 ■「推し」を護るために墜ちていく男を待ち受ける運命は…… 「最愛の推しは、殺人犯かもしれない…。」大学生の主人公・岩井巧巳（橋本将生）は、ア