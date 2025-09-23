ドジャースは19日（日本時間20日）、本拠地でのジャイアンツ戦に臨み、大谷翔平投手の52号3ランで逆転するなど6ー3で勝利。13年連続となるポストシーズン（PS）進出が決まった。大谷は投手としても出場を予定しているが、PSへの“異例”の投打二刀流出場を巡ってはライバル球団から不満の声が上がっているほか、先発投手としての起用にも様々な声が上がっている。 ■ライバル球団からは不満の声 PSの出場枠