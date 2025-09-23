Image: Martin Stadler / Universität Würzburg 2024年9月21日の記事を編集して再掲載しています。 エジプト最大級の神殿の修復作業が進められており、そこで色鮮やかな彫刻や金箔の装飾、司祭が遺した文章などが発見されています。古代の神殿がかつてどんな様子だったかを知る貴重な研究結果となっているのです。古代エジプトのエドフ神殿修復作業が行なわれているのは、古代エ