米国の小規模企業の経営者約100人が首都ワシントンD.C.で現地時間9月18日、トランプ政権が実施した一連の関税措置が自らのビジネスに与えている厳しい影響を訴える集会を行いました。多くの米国の小規模企業は、トランプ政権の急変する政策についていくことが難しいとのことです。旅行用品を展開するコクーンのトラヴィス・マクマスター米国支社ゼネラルマネージャーは、「より多くの製品の製造業務を中国からインドに移しましたが