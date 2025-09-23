9月21日、多くの人に感動を与えた「東京2025 世界陸上」が閉幕した。今大会では、織田裕二がスペシャルアンバサダーを務め、TBSの中継を盛りあげた。ただ、TBSの扱いが物議を醸しているようだ。問題となったのは、20日の情報番組『情報7daysニュースキャスター』（TBS系、以下『Nキャス』）。安住紳一郎アナウンサーと三谷幸喜氏がMCを務める同番組に、織田は『世界陸上』アンバサダーの今田美桜とともに、国立競技場から生中