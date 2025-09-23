秋篠宮家の長男悠仁さまは23日、皇居・宮中三殿で宮中祭祀に初めて参列された。秋分の日に執り行う「秋季皇霊祭の儀」と「秋季神殿祭の儀」で、天皇陛下や秋篠宮ご夫妻らほかの皇族と共に出席した。大学1年の悠仁さまは6日の成年式やその後の関連行事を終え、今後は学業を優先しつつ、宮中行事や公務への出席を増やしていくという。