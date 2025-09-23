子どもの頃は絶対的な存在だった親も、自分が大人になるにつれて、だんだんと見え方が変わってくるものです。「もしかして、うちの親って……」と、違和感を覚えた経験、あなたにもありませんか？ 今回は、筆者の友人の体験談をご紹介します。 「うちは貧乏」が口癖の母 子どもの頃、私は、「うちは貧乏なのだ」と信じて疑いませんでした。 「お金がないから我慢しなさい」が母の口癖で、着る服はいつも従姉のお下がり。少し