ハリス前副大統領＝２月２２日/Richard Shotwell/Invision/AP/File（ＣＮＮ）米国の前副大統領カマラ・ハリス氏は、自身が戦った２０２４年大統領選の回顧録に関する初のテレビインタビューで、バイデン前大統領が再選を目指すことを許したのは無謀だったと書いた意味について問われた。ＭＳＮＢＣの番組に出演したハリス氏は「自分が果たすべき責任を負っている、そして負っていたことに気づいた」と語った。「だから、無謀さにつ