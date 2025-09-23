テレビ朝日系「ＭＥＧＵＭＩママのいるＢａｒ」が２２日に放送された。先週に引き続き、ロバート・馬場裕之、元ＴＢＳでフリーアナウンサーの宇垣美里、レスリング女子７６キロ級でパリ五輪金メダリストの鏡優翔選手をゲストにトークを繰り広げた。恋愛観についての話題でＭＣのＭＥＧＵＭＩから「今モテるんじゃない？」と聞かれた馬場は「正直に言いますと、モテなかった時期は別にないです。それは正直に言います。謙遜し