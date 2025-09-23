２１日、李自健美術館「東方意蘊・時代精神−中国写意油画大展」で作品を見る人。（長沙＝新華社記者／陳思汗）【新華社長沙9月23日】中国湖南省長沙市の李自健美術館で21日、対象の本質や作者の精神を描き出す「写意油絵」の作品を集めた「東方意蘊（いうん）・時代精神−中国写意油画大展」が始まった。青年・中年・老年3世代を代表する画家100人余りの作品229点を展示。中国の写意油絵学派の探求の軌跡と創作の成果を知ること