◆大相撲秋場所１０日目（２３日、両国国技館）８場所ぶりに幕内に戻ってきた東前頭１６枚目・友風（中村）が西１４枚目・朝紅龍（高砂）にはたき込みで敗れて６勝４敗。立ち合いで朝紅龍が左に動いた時、友風は土俵に両手を付いた。「立ち合いの変化は頭にありました。ちょっと足が付いていかなかったですね。消化不良？土俵が一瞬だったので悔しいです」とサバサバした表情で質問に答えた。変化に対しては特別な感情はな