◆第７８回秋季全道高校野球大会函館地区予選▽Ｂブロック１回戦七飯・森７―６知内（２３日・函館オーシャン）２０２１年限りで廃部となり、今春４年ぶりに復活した森が七飯との連合で秋初戦に臨み、知内を７―６で破った。９３年センバツ甲子園に出場し、今春全道４強、夏南北海道大会８強の強豪から金星を奪い、森は野球部復活後公式戦“初勝利”を挙げた。１回に無安打で２点を先制すると、３回には３安打などで２点を