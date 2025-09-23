◆大相撲秋場所１０日目（２３日・両国国技館）東前頭１１枚目・正代（時津風）は、東前頭７枚目・隆の勝（常盤山）に押し出され、２敗目となった。過去９勝１０敗とベテラン同士の対戦で右のど輪にのけぞり、ずるずると下がり、優勝争いから後退した。今場所はパワーがみなぎり、対戦相手を、豪快に押し出だしたり、投げ捨てたりと、消極的な相撲は見えなかった。５年ぶりの賜杯の可能性も浮上していたが、痛い黒星となった。