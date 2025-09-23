YouTubeチャンネル「マニアック天気」で公開された最新動画『【早期天候情報】9月末以降も顕著な高温 西～東日本では30℃以上の真夏日も』にて、気象予報士の松浦悠真氏が9月22日に発表された高温に関する早期天候情報について詳しく解説した。松浦氏は「この先も全国でかなりの高温となりそうです」と冒頭で述べ、異例の高温が続く見通しに警戒を呼びかけている。 今シーズンの高温の背景について松浦氏は、「北海