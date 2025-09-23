◆日本選手権大会近畿地区最終予選▽３回戦三菱重工Ｗｅｓｔ６―５ニチダイ＝延長１０回タイブレーク＝（２３日・わかさスタジアム京都）三菱重工Ｗｅｓｔが、全勝での日本選手権出場へ王手をかけた。３時間１９分に及ぶ大熱戦は、４―４で迎えた延長１０回２死二、三塁、ルーキーの田中大貴左翼手の勝ち越し２点打で決着がついた。「あまり堅苦しい気持ちでは打席に入っていなかった。浮いた球をスイングすることだけを考えて