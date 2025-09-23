◇MLB パドレス 5×-4 ブリュワーズ(日本時間23日、ペトコ・パーク)パドレスが延長戦の末ブリュワーズとの死闘を制し、ポストシーズン進出を決めました。ナ・リーグ西地区で首位ドジャースと激しい優勝争いを繰り広げている2位パドレス。初回、1アウトから2番のマニー・マチャド選手の安打から満塁の好機をつくり、相手投手のボークで幸先よく1点を先制。しかし直後の2回、先発のニック・ピベッタ投手が先頭打者に四球を与えると、