宮根誠司（62）が23日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。大阪・関西万博に対する番組の報道に対して批判に反論した。番組では、開催最終日の10月13日まで現状、来場予約がすべて満席になっている状態について紹介。また、万博の入場券を持っているものの、残りの開催期間中の入場予約が取れない「死に券」問題についても取り上げた。宮根は「難しいのは、万博始まる前にさ『人、来るの？』