２３日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比６．７４ポイント（０．１８％）安の３８２１．８３ポイントと反落した。中国の金融政策が不安視される流れ。中国人民銀行（中央銀行）の潘功勝・総裁は２２日の会見で、米国は先週利下げしたが、中国の金融政策は国内の事情によるとして、利下げを急がない姿勢を強調した。２２日公表された実質的な政策金利となる９月の最優遇貸出金利「ローンプライムレート（