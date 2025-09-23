クールモアは23日、種牡馬ウートンバセットがオーストラリアで急性肺炎を発症し死んだことを発表した。17歳だった。ウートンバセット（父イフラージ）は08年生まれ。2歳時にデビュー5連勝で仏G1ジャンリュックラガルデール賞を制覇。3歳時はG1を4戦するも仏2000ギニーの5着が最高着順となり、引退してフランスで種牡馬入り。初年度産駒から仏ダービー馬アルマンゾルを出し、一気に人気種牡馬となった。20年からはクールモアに