2025年10月1日(水)、メイクアップフォーエバーから新たな表現の可能性を広げるカラーアイテムが登場します。鮮やかな発色でマルチユースに使える「アーティスト カラークリーム」や、12色入りで自由にブレンドできる「アーティスト カラーパレット」、さらにプロ仕様の「ダブルエンドアイブラシ262」もラインナップ。遊び心あふれる秋のメイクにぴったりの新作です。 マル