Kroiの新曲「Method」と、同曲がオープニングテーマに起用されているTVアニメ『SAKAMOTO DAYS』のコラボレーションMVが公開された。 （関連：【映像あり】Kroi、新曲「Method」×TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』コラボMV） 本アニメは、9月22日に第2クールの最終回を迎え、放送終了と同時にコラボMVが公開された。本映像は、楽曲に合わせて第2クールでの印象的なシーンやセリフを織り交ぜた