◆明治安田生命J1リーグ第31節FC東京―福岡（23日、味の素スタジアム）勝ち点37で13位のアビスパ福岡は、同じく37で14位のFC東京と敵地で対戦する。現在今季ワーストタイの3連敗中。前節20日の横浜M戦（日産スタジアム）は0―2で完敗した。首都圏での中2日での連戦と、厳しい環境下で連敗脱出を目指す。小田逸稀が2試合ぶりとなる今季2度目のスタメン入り。日本代表DFの安藤智哉も先発メンバーに復帰した。ウェリントン