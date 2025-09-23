¡Ö¥×¥íÁª¼ê¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÁ´¤¯¸«Îô¤ê¤·¤Ê¤¤♡¡×¤ÎÀ¼¤â¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤¬206¥»¥ó¥Á¤ÎÍ­Ì¾¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¡Ä¡£¹â¿ÈÄ¹ºÝÎ©¤Ä2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î¾±»Ê¹ÀÊ¿¡£¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ë¡¼¥× B.LEAGUE 2025-26 SEASON TIPOFF ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡×¤ËSNS¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡ÖÁ´¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¤½¤ì