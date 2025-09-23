「人気も跳ね上がれ〜」次期NHK朝ドラヒロインの郄石あかり(22)＝宮崎県出身＝が、着物姿で?謎?のジャンプ姿を披露して話題になっている。29日にスタートするNHK連続テレビ小説「ばけばけ」の主人公、松野トキを演じる郄石。「あと8日。この辺で一回飛んどきますね」とインスタグラムに書き込み、着物姿でジャンプする姿を公開した。「ばけばけ」は明治時代の松江市を舞台に、小泉セツ・八雲(ラフカディオ・ハー