「大相撲秋場所・１０日目」（２３日、両国国技館）翔猿と錦木の取組で、館内がざわついた。立ち合いで翔猿の当たりを受け止めた錦木が大きな体で押し出したかに見えたが、軍配は翔猿に上がった。翔猿が勝ち名乗りを受けると館内がざわついた。テレビ中継のＶＴＲでは、土俵際で粘った翔猿に対して、錦木の左足が先に出てしまっていた。その後、館内に「錦木に勇み足がありましたので、翔猿の勝ちとなります」とアナウンス