「ＤｅＮＡ−阪神」（２３日、横浜スタジアム）阪神の及川雅貴投手が同点の七回から登板。打者１人を抑えて１７試合連続ホールドのＮＰＢタイ記録を達成した。藤川球児監督の現役時代の記録に並んだ。及川は林に対してフルカウントまで粘られるも、最後は１４２キロのカットボールで空振り三振。ここで藤川監督がベンチを出て交代を告げた。これで２００５年に藤川監督がマークした１７試合連続ホールドに並んだ及川。前日