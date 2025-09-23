ＭＬＢ屈指の右腕でサ・ヤング賞最有力と見られるパイレーツのポール・スキーンズ投手（２３）が最下位低迷のチームを嘆いている。１０勝１０敗ながら両リーグトップの防御率２・０３、２０９奪三振（２位）をマークしているスキーンズだが、チームはリーグ中地区を５位カージナルスに大きく引き離されて最下位。チーム打率、得点、本塁打数いずれも地区最下位と、あきれるほどの攻撃力不足を露呈している。孤軍奮闘のエースは