◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―阪神（２３日・横浜）阪神・及川雅貴投手が、藤川球児（阪神）らに並ぶプロ野球記録の１７試合連続ホールドを成し遂げた。２―２の７回に３番手でマウンドへ。林を２ボール２ストライクと追い込み、最後は１４２キロ速球で空振り三振に仕留めた。代打・松尾がコールされてハートウィグに交代。連続無失点試合も「７」に更新した。