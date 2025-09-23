ＪＲＡは９月２３日、ジャックオダモ（牡３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父ウートンバセット）が現地時間２４日、フランス・コンピエーニュ競馬場で行われる３Ｒ・３歳未勝利戦（芝１６００メートル）に出走すると発表した。鞍上はアレクシス・プーシャン騎手＝フランス＝。同馬はアイリッシュチャンピオンＳ６着後の検査で、ぜん息（炎症性下気道症候群）と、中程度の肺出血（ＥＩＰＨ運動誘発性肺出血）が判明したシンエンペラー