教員が学生に土下座を促していました。 【写真を見る】豊田工業高等専門学校 教員が学生に土下座促す発言 学生は指示に従い土下座…実習科目で再実験を行う条件として 学校側「極めて不適切な指導」と謝罪 愛知 愛知県豊田市にある豊田工業高等専門学校によりますと、ことし6月に行われた実習科目で再実験を行う条件として、教員が学生に対し、「土下座」を促す発言をしました。学生はその指示に従い、土下座したということです