警察と消防によりますと、23日午後3時半ごろ、福岡県宗像市神湊で「海で溺れている」と通りかかった人から119番通報がありました。 遊びに来ていた少年9人のグループのうち、数人が海で泳いでいて戻ってこられなくなったという情報があります。このうち、1人が意識不明の重体だということです。ほかの少年は近くにいた人に救助されています。救助された少年の一人は「突然、深くなって足がつかなくなった」と話