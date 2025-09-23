上海国際モーターショーでＢＹＤ傘下の高級車ブランド「仰望」のＳＵＶ「Ｕ８Ｌ」を見学する来場者。（４月２５日撮影、上海＝新華社記者／方竽）【新華社北京9月23日】中国の自動車業界団体、中国汽車工業協会は23日、1〜8月のスポーツタイプ多目的車（SUV）販売台数のうち、上位10社で648万8千台となり、全体の66.8％を占めたと発表した。奇瑞汽車、比亜迪（BYD）、吉利汽車控股、重慶長安汽車、長城汽車、一汽大衆汽車