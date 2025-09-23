２０日、陽関風景区を訪れた観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）【新華社敦煌9月23日】中国の国慶節連休を前に、甘粛省敦煌市が観光シーズンを迎えた。多くの観光客が市内の陽関風景区で悠久の文化を堪能している。２０日、陽関風景区を訪れた観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）２０日、陽関風景区を訪れた観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）２０日、陽関博物館を見学する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）２０日、