日本時間１６時３０分に独製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（9月）、非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（9月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（9月）16:30 予想50.1前回49.8（製造業PMI（購買担当者指数）) 非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（9月）16:30 予想49.4前回49.3（非製造業PMI（購買担当者指数）)