ユーロ売り反応、仏ＰＭＩが弱含む＝ロンドン為替 ９月フランスＰＭＩ速報値は、製造業４８．１、非製造業４８．９といずれも市場予想や前回値を下回った。この結果を受けて、ユーロが売られている。ユーロドルは1.1780レベル、ユーロ円は174.10レベルにそれぞれ本日の安値を広げている。対ポンドでもユーロは安値を広げている。 EUR/USD1.1785EUR/JPY174.15EUR/GBP0.8723