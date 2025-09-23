ミュージシャンで音楽プロデューサーの近田春夫が23日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。女性3人組メタルダンスユニット「BABYMETAL」を巡る過去の投稿を謝罪した。きっかけは、英国出身の音楽ブロードキャスター、ピーター・バラカン氏がBABYMETALに関連する投稿を行ったことに対し、作詞家で音楽評論家の湯川れい子氏がXで自身の見解を示したもの。湯川氏は「人形浄瑠璃のように3人のメンバーの後ろで音を出しているの