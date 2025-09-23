プロ野球・中日は23日の公示で5選手を1軍登録しました。投手はこの日ヤクルト戦に先発予定のマラー投手。野手では捕手の味谷大誠選手、内野手の森駿太選手、外野手の濱将乃介選手、ブライト健太選手の計5選手です。4年目捕手の味谷選手は今季初昇格。ファームでは60試合に出場していました。森選手は、昨年のドラフト会議で3位指名を受け、桐光学園高からプロ入りした高卒ルーキーの18歳。ファームで73試合に出場し、打率.231、8本