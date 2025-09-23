◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム-楽天(23日、エスコンフィールドHOKKAIDO)日本ハムの宮西尚生投手がNPB史上4人目となる900試合登板を達成しました。首位ソフトバンクを2.5ゲーム差で追っている日本ハムはホーム最終戦。3点を追う5回1死一、二塁の場面でリリーフカーに乗って登場した宮西尚生投手。楽天・宗山塁選手に四球を与えると、代打フランコ選手は犠飛で2死となったところで交代。ベンチ前では新庄監督が出迎え、「900」の記