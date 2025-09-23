[9.23 J1第31節 新潟0-0名古屋 デンカS]最下位のアルビレックス新潟のホームで行った15位・名古屋グランパスとの一戦は、0-0の引き分けに終わった。4連敗中だった新潟は5試合ぶりの勝ち点。勝ちなしは12戦に伸びた。名古屋は連勝が2でストップした。中2日で行うリーグ戦ということもあって、新潟は前節からスタメン3人を変更。今夏加入したMF島村拓弥は移籍後初先発となった。対する名古屋もスタメン4人を変更。MF加藤玄は4月6