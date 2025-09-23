【J1第31節】(デンカS)新潟 0-0(前半0-0)名古屋<警告>[新]高木善朗(10分)[名]野上結貴(72分)観衆:19,673人主審:大橋侑祐└最下位新潟が5試合ぶり勝ち点も…15位名古屋とスコアレスドロー