奉仕活動などに取り組むガールスカウトのメンバーが23日、周南市のショッピングセンターで交通事故防止を呼びかけました。（ガールスカウトのメンバー）「交通安全キャンペーンやってます！」イオンタウン周南久米店では「ガールスカウト山口県第3団」のメンバー10人が買い物客に対して交通事故防止を呼びかけました。メンバーたちが呼びかけとともに買い物客に渡している