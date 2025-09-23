◇パ・リーグソフトバンク―オリックス（2025年9月23日みずほペイペイD）ソフトバンク・柳田悠岐外野手（36）が、復帰戦となったきのう22日から2戦連続「2番・DH」でスタメン出場。この日は5回までに3打席立ち、遊ゴロ、二ゴロ、遊飛と出塁はまだない。しかし0―0の初回、先発・田嶋のチェンジアップをバットに当て遊撃手の前に転がり、1塁へ駆け抜けた。セーフの判定がオリックス・岸田監督のリクエストで覆りアウトと