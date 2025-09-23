長野県警は23日、同県山ノ内町の角間川の岸で人骨が見つかったと発表した。付近では、2024年11月8日にカナダ国籍の派遣社員オリバー・トミー・デンジャーさん＝当時（45）、同県中野市＝が行方不明となっており、県警は身元確認を進める。中野署によると22日、沢登りをしていた男女3人から「人骨のようなものを見つけた」と届け出があり、頭蓋骨などを発見した。現場は長野電鉄終点の湯田中駅から南東へ約6キロの山林。