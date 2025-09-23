5回途中から登板し、通算900試合登板を達成した日本ハム・宮西＝エスコンフィールド日本ハムの宮西尚生投手（40）が23日、エスコンフィールド北海道での楽天25回戦で通算900試合登板を達成した。岩瀬仁紀、米田哲也、金田正一に続きプロ野球史上4人目。今季31試合目の登板。0―3の五回1死一、二塁で3番手として起用され、打者2人に対し四球と犠飛だった。関学大から2008年に入団して以来、救援一筋。昨年8月にプロ野球史上初