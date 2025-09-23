NPB(日本野球機構)は23日の公示を発表。広島は6選手を1軍登録しました。登録されたのは、滝田一希投手、菊地ハルン投手、林晃汰選手、内田湘大選手、佐藤啓介選手、久保修選手の6選手です。広島は前日22日に、中粼翔太投手、坂倉将吾選手、菊池涼介選手、二俣翔一選手、秋山翔吾選手、野間峻祥選手の6選手を抹消していました。現在58勝74敗5分けでセ・リーグ5位の広島は、4位中日とは0.5ゲーム差です。シーズンは残り6試合と