女子プロレスラーの凛（32）が22日、ブログを更新。幼少期の写真を公開すると、2歳の娘・寿々ちゃんにそっくりと反響が寄せられている。【映像】凛、そっくりな寿々ちゃんとの顔出し親子ショットタレント・北斗晶の長男・佐々木健之介さん（26）と結婚し、2023年8月、第1子となる女の子・寿々ちゃんが誕生した凛。ブログではお祭りでの顔出し親子ショットや、寿々ちゃんの誕生日をお祝いする様子など、家族との日常を発信して