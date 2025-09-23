広島は２３日、ドラフト５位・菊地ハルン投手、滝田一希投手、林晃汰内野手、内田湘大内野手、佐藤啓介内野手、久保修外野手の若手６人を出場選手登録した。前日には中崎翔太投手、坂倉将吾捕手、菊池涼介内野手、二俣翔一内野手、秋山翔吾外野手、野間峻祥外野手の６人が登録抹消されていた。チームは２０日・巨人戦に敗れて、２年連続でのＢクラスが決定。新井監督は残り試合で若手を積極的に起用する方針を示していた。