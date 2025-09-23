自民党の総裁選挙2日目の23日は、党本部で全国の党員が参加する公開討論会が行われています。自民党本部から、フジテレビ政治部・福田真子記者の中継です。23日午後2時半から始まった討論会は午後3時50分現在も続いていて、5人の候補者が党の再生や経済政策などをめぐって議論しています。小林鷹之元経済安保相：今この世界のスピードを考えれば、若手をどんどん前に出して、自民党の運営をやっていく以外に私はないと思っている。